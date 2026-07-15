(ANSA) - ROMA, 15 LUG - A partire da domani 16 luglio una nuova scure si abbatte sulla micromobilità, con l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà sia i mezzi privati, sia quelli in condivisione. Lo afferma Consumerismo No Profit, che segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti. L'introduzione dell'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici genererà in prima battuta un incremento dei costi per gli operatori del settore, pur in presenza di mezzi già targati, tracciati e dotati di limitatori elettronici - spiega l'associazione - L'effetto concreto di questa norma non è un incremento della sicurezza per i pedoni ma un mero aggravio economico per le imprese, che inevitabilmente si scaricherà sui cittadini attraverso un rincaro generalizzato delle tariffe al pubblico. "La sicurezza stradale non può essere il pretesto per imporre una tassa occulta sulla mobilità - dichiara il presidente Luigi Gabriele - Se lo sharing mobility è un pilastro strategico per le città, la politica ha il dovere di tutelarlo, non di strangolarlo con lacci burocratici che alimentano solo le rendite assicurative. Gli unici soggetti che realmente beneficeranno della nuova misura saranno infatti le compagnie di assicurazioni: a fronte dell'obbligo di cittadini e operatori di assicurare i monopattini non è previsto alcun obbligo per le imprese assicuratrici di calmierare le tariffe delle polizze", conclude Gabriele. L'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici in partenza domani 16 luglio apre In Italia una nuova pagina sul fronte dei sinistri e della ricostruzione della dinamica degli incidenti che vedono coinvolti tali mezzi. Lo afferma Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni. "L'efficacia del sistema sarà strettamente legata alla sua concreta attuazione. - spiega il presidente Luigi Mercurio - In particolare, un elemento centrale sarà la possibilità di identificare con certezza il mezzo, anche attraverso strumenti come il contrassegno, che possono facilitare l'accertamento delle responsabilità in caso di sinistro. Ma l'elemento del tutto nuovo sarà la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale che, nei casi in cui siano coinvolti monopattini, può risultare più complessa rispetto ai veicoli tradizionali. In questo contesto, l'impatto sull'attività dei periti assicurativi è significativo: l'ingresso strutturato dei monopattini nel sistema assicurativo comporta infatti un aumento delle pratiche con dinamiche nuove e meno standardizzate, caratterizzate spesso da una minore disponibilità di elementi oggettivi e da contesti urbani complessi. La valutazione tecnica del sinistro richiederà quindi un'attenzione ancora maggiore, sia nella valutazione delle traiettorie e delle modalità d'urto, sia nell'analisi dei comportamenti dei soggetti coinvolti", aggiunge Mercurio. (ANSA).