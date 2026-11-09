(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - In merito all attacco informatico la società del Tunnel del Brennero, Bbt Se, informa che è avvenuto il 17 ottobre 2026 su un server con 812 Gb di dati utilizzato per lo scambio di documenti con gli affidatari italiani. Indaga la Procura di Trento. "Si tratta di documenti tecnici e amministrativi, per la maggior parte già pubblici (ad es. documenti di gare d'appalto e dati topografici). Gli affidatari italiani interessati sono stati informati". Affidatari austriaci per il momento non sono coinvolti. "Non appena rilevato l'incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all'immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi. Gli esperti di cybersecurity monitorano l'eventuale pubblicazione dei dati esfiltrati. Per ora non è stata registrata alcuna pubblicazione di essi. Qualsiasi tentativo da parte degli hacker di entrare in contatto con Bbt Se è stato e sarà oggetto di immediata segnalazione alle autorità giudiziarie incaricate delle indagini", prosegue la società. "L'attacco informatico riguarda esclusivamente il server utilizzato per lo scambio di dati con soggetti esterni. Sulla base delle verifiche svolte finora, i sistemi informatici interni di Bbt Se non sono stati colpiti. L'incidente non ha avuto ripercussioni né sulle attività operative di Bbt Se, né sui lavori di costruzione in corso. La sicurezza dei lavori di costruzione non è a rischio né lo è mai stata; allo stesso modo non sarà a rischio il futuro esercizio ferroviario", precisa Bbt Se. (ANSA).