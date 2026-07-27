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(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Debutto record alla Borsa di Shanghai per ChangXin Memory Technologies (Cxmt), principale produttore cinese di chip di memoria, il cui titolo ha aperto gli scambi a 49,50 yuan, in rialzo di oltre il 470% rispetto al prezzo di collocamento di 8,66 yuan per azione. La società ha raccolto 57,92 miliardi di yuan (circa 6,9 miliardi di euro) con l'offerta pubblica iniziale, destinati a salire fino a 66,61 miliardi di yuan (circa 8 miliardi di euro) in caso di pieno esercizio dell'opzione di over-allotment. L'Ipo rappresenta la maggiore raccolta sul mercato azionario cinese dal 2010. (ANSA).