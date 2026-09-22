(ANSA) - FERRARA, 22 SET - Virman Cusenza con "L'altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera" (Mondadori), Gianluca Di Feo con "Il cielo sporco" (Ugo Guanda Editore), Tonia Mastrobuoni con "La peste. Indagine sulla destra in Germania" (Feltrinelli), Nello Trocchia con "Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo" (Rizzoli): sono i quattro titoli finalisti tra i 75 volumi candidati alla 62/a edizione del Premio Estense, manifestazione promossa da Confindustria Emilia che dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. La proclamazione del vincitore e la consegna dell'Aquila d'oro 2026 sono in programma sabato 26 settembre, alle 17, al Teatro comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara: la cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming globale sul canale YouTube e sulla pagina ufficiale Facebook del Premio Estense. I titoli finalisti sono stati scelti dalla giuria tecnica presieduta da Alberto Faustini e composta da Davide Berti, Giorgia Cardinaletti, Francesco Costa, Giancarlo Mazzuca, Marzio G. Mian, Agnese Pini, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni e Fabio Tamburini. Sabato mattina giuria tecnica e giuria popolare, composta da 50 membri, si riuniranno a Palazzo Roverella per confrontarsi ed esprimere la preferenza di voto, decretando il vincitore dell'Aquila d'Oro. Durante la cerimonia di premiazione sarà inoltre conferita la Colubrina d'Argento a Monica Maggioni, vincitrice del 42/o 'Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione' dalla giuria composta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Andrea Pizzardi, e da dieci imprenditori espressione dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Marcello Bergamini, Chiara Biasini, Rita Giberti, Maria Stella Mancini, Paolo Molinari, Laura Padovani, Francesco Possati, Maria Silvia Salami, Giovanni Tamburini e Alessandro Tullio) con il parere favorevole della giuria tecnica. Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent'anni delle giurie dell'Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell'ambito dell'informazione. La novità di questa edizione è il debutto alla conduzione di Tiziana Ferrario, che subentra a Cesara Buonamici. La giornalista e scrittrice ha collaborato attivamente con il Premio per molti anni come membro della giuria tecnica, maturando una profonda conoscenza della manifestazione. La 62/a edizione del Premio Estense si realizza con la media partnership di ANSA, Rai Cultura e Rai Radio 1. (ANSA).