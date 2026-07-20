(ANSA) - CUNEO, 20 LUG - Ha suscitato polemiche e un'immediata richiesta di rimozione l'insegna a sostegno di Mario Roggero inalberata da Beppe Lauria (Futuro Nazionale), in apertura del consiglio comunale odierno a Cuneo. "Aiutiamo Mario Roggero" si leggeva nel cartello che riporta le coordinate della raccolta fondi per sostenere le spese legali del gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), in carcere da venerdì scorso per l'omicidio di due rapinatori. Nei giorni precedenti alla sentenza di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, Lauria aveva girato un video insieme a Roggero. Il presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti, in ottemperanza al regolamento, ha chiesto a Lauria di rimuovere l'insegna. Non prima però che dai banchi della sinistra di Cuneo per i Beni Comuni Ugo Sturlese abbandonasse l'aula, per poi rientrare e stigmatizzare il gesto del collega: "Mi scandalizza la campagna che è stata messa in campo dalle destre su questa vicenda: non si cambiano le leggi in base all'ultimo fatto di cronaca avvenuto, questo è un insulto alla Costituzione". (ANSA).