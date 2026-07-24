(v. 'Morta la 22enne precipitata dal palazzo...' delle 8:19) (ANSA) - PESCARA, 24 LUG - "Numerose segnalazioni per fatti molto gravi", "vessazioni fisiche e psicologiche" nei confronti degli allievi. È quanto denuncia Ilaria Cucchi in un lungo post su Facebook parlando della morte della 22enne precipitata ieri dalla finestra del suo appartamento nella scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. "Il primo aprile del 2025 - scrive - ho presentato la prima interrogazione, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni dal Sindacato Finanzieri Democratici. Mi segnalavano vessazioni fisiche e psicologiche, privazione del sonno, docce fredde, un solo bicchiere d'acqua al giorno e l'impossibilità di curare l'igiene personale in modi e tempi umanamente civili. Nelle settimane precedenti era avvenuto anche un tentativo di suicidio, e prima ancora una denuncia per violenza sessuale su un'allieva". "Un'altra allieva - continua - denunciava 'regole da campo di concentramento', il divieto di guardarsi negli occhi tra compagni, il dover marciare con il ciclo senza la possibilità di andare in bagno, finché il sangue non le scorreva sugli scarponi. Ho chiesto, allora, se i ministri competenti fossero a conoscenza di queste condizioni e quali verifiche intendessero avviare. Silenzio". "Un mese e mezzo fa, il 9 giugno, sono tornata a chiedere conto, dopo la segnalazione della punizione di un allievo maresciallo: 250 giorni in un solo anno, durante i quali gli era impedito svolgere attività fisica o attività che tutelassero il suo benessere psicofisico - conclude Cucchi -. Ho chiesto anche i dati ufficiali su sanzioni e abbandoni degli ultimi dieci anni, e se il Governo intendesse rivedere quel modello alla luce della dignità della persona sancita dalla Costituzione. Nessuna delle mie domande ha avuto risposta. Oggi una famiglia piange una figlia di 22 anni che non c'è più, e che forse si sarebbe potuta salvare se le segnalazioni fatte avessero avuto seguito e non ci fosse stata totale indifferenza. Pretendiamo di sapere cosa succede dentro quella scuola e lo pretendiamo in tempi rapidi". (ANSA).