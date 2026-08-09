(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha espresso la propria gratitudine alla Cina per una nuova donazione di 5.000 impianti fotovoltaici, giunti di recente sull'isola, che sta attualmente affrontando una grave crisi energetica. Lo riporta l'Efe. "Apprezziamo profondamente questo gesto del popolo e del governo cinesi; esso integra gli sforzi che Cuba sta compiendo per trasformare il proprio mix energetico nel contesto del blocco genocida", ha scritto il leader cubano sui social media, riferendosi all'embargo petrolifero imposto dagli Stati Uniti all'isola. Due giorni fa, l'ambasciata cinese a L'Avana ha consegnato una nuova donazione di 5.000 impianti fotovoltaici, destinati a fornire elettricità alle abitazioni nelle aree rurali dei 169 comuni dell'isola, secondo quanto riferito dal ministero cubano del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri. (ANSA).