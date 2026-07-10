(ANSA) - L'AVANA, 10 LUG - L'intero sistema elettrico cubano è andato in blackout oggi alle 16.30 locali, causando il quarto collasso totale del 2026 e l'ottavo negli ultimi due anni. Lo ha confermato la compagnia statale Unione Elettrica (Une), annunciando la "disconnessione totale del Sistema elettroenergetico nazionale" (Sen). Il nuovo collasso arriva appena quattro giorni dopo il precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola. Secondo i dati ufficiali, per l'ora di punta la disponibilità di energia era di circa 935 megawatt a fronte di una domanda di 3.100 MW, con un deficit superiore ai 2.100 MW. Oltre cento impianti di generazione distribuita risultavano inoltre fermi per mancanza di combustibile. Le centrali termoelettriche cubane, vecchie tra i 40 e i 60 anni, soffrono da tempo di gravi problemi di manutenzione, mentre il Paese registra da mesi una forte carenza di petrolio. Il ripristino della rete richiederà la creazione di microsistemi regionali prima della progressiva riconnessione delle principali centrali, un'operazione che potrebbe richiedere molte ore o anche diversi giorni. (ANSA).