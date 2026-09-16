(ANSA) - L'AVANA, 16 SET - Cuba ha offerto all'Iran l'invio di esperti per contribuire alla riparazione delle strutture sanitarie danneggiate durante la guerra. Lo ha annunciato l'ambasciatore cubano a Teheran, Nicolás Lefebvre, durante un incontro con il responsabile della cooperazione internazionale del ministero iraniano della Salute, Mohammad Hossein Ayati. L'offerta, riferisce Diario de Cuba, riguarda anche il ripristino delle strutture dell'Istituto Pasteur iraniano danneggiate dai bombardamenti. I colloqui hanno inoltre riguardato il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nei settori sanitario e farmaceutico, compresa la produzione e l'acquisto di medicinali e apparecchiature mediche iraniane, oltre allo sviluppo di nuovi progetti congiunti. Cuba e Iran collaborano da oltre 30 anni nei settori dei vaccini e delle biotecnologie, con accordi e iniziative che hanno consolidato i rapporti scientifici e sanitari bilaterali. (ANSA).