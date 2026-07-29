(ANSA) - L'AVANA, 29 LUG - Il governo di Cuba ha annunciato oggi l'avvio dell'applicazione delle prime misure di apertura dell'economia al settore privato nel quadro di un programma di riforme volto a riattivare l'attività nel contesto della grave crisi finanziaria ed energetica che attraversa il Paese. E' quanto si legge in un decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale che autorizza le piccole e medie imprese (Pmi) e il settore cooperativo non statale a svolgere tra le altre attività private di distribuzione di combustibili, estrazione di petrolio e gas naturale, nonché servizi farmaceutici, nel rispetto di "una serie di requisiti rigorosi". L'attività mineraria su larga scala sarà invece possibile al di fuori del controllo statale solo "attraverso partenariati economici e investimenti esteri", afferma il decreto. Il governo castrista sottolinea ad ogni modo che le nuove misure "non stanno portando alla privatizzazione dell'economia", perché l'impresa statale socialista mantiene il suo "ruolo fondamentale", aggiungendo che ciò che sta accadendo è "una maggiore partecipazione degli attori economici non statali". Rimangono invece strettamente proibite ad attori non statali, segnala il decreto, le attività legate all'informazione, alla comunicazione e alle telecomunicazioni. (ANSA).