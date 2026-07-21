(ANSA) - LONDRA, 21 LUG - Il progetto Gcap portato avanti da Italia, Regno Unito e Giappone per la realizzazione di un caccia di sesta generazione rappresenta "un modello credibile", come dimostra il coinvolgimento del Canada in veste di osservatore. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione di Londra con i colleghi dei Paesi coinvolti, allargata per la prima volta al Canada. "E' anche una risposta all'aggressività di Paesi come la Russia", ha aggiunto, un modo per dimostrare "ai nemici dell'Occidente" che le democrazie non intendono "inchinarsi alla sopraffazione". (ANSA).