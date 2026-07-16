(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - "Alle 6.24 fortunatamente le persone dovevano ancora entrare in servizio, nella disavventura siamo stati fortunati. Solo un'ora dopo e saremmo qui ora a parlare di una tragedia. Per sicurezza sono in corso con i cani ulteriori sopralluoghi per accertare che non vi sia nessun'altro. Tutto il personale è ovviamente scosso per questo grave crollo che ha coinvolto una buona parte del fabbricato centrale, ora i prossimi passi saranno andare a verificare qual è lo stato generale del fabbricato per capire se è coinvolto tutto l'edificio. Ciò determinerà le successive azioni da intraprendere per garantire la continuità delle attività del Tribunale. Questa ora è la cosa più importante". Lo ha detto l'assessore provinciale alla Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e Catasto, Christian Bianchi, durante il punto stampa in piazza Tribunale a Bolzano. (ANSA).