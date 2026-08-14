(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - "Ci aspettavamo una carica del governo centrale. Chiaro che c'è il viceministro Rixi, che noi rispettiamo molto, che è sempre stato vicino a noi, però credo che una maggiore attenzione in questa circostanza avrebbe dovuto essere posta. Ci aspettavamo una figura in più oltre al viceministro". Così Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi prima della cerimonia per l'ottavo anniversario della tragedia (14 agosto 2018, 43 vittime). "Ce lo aspettavamo in questa occasione in particolare, dopo questa sentenza che vede coinvolte figure dello Stato, funzionari dello Stato, una sentenza anche scomoda per lo Stato, perché anche rispetto alla concessione lo Stato aveva fatto degx\li errori madornali". Dopo otto anni "il dolore cambia - conclude Possetti che nel crollo ha perso la sorella, i due nipotini e il cognato - però quando rientri nel dolore è sempre uguale, perché quelle figure non ci sono più. Loro sono nel tuo cuore, nella tua testa, nelle fotografie, ma non ci sono più". (ANSA).