(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi nelle macerie dell'edificio del rione Pistunina di Messina crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e due uomini. Al lavoro oltre settanta vigili del fuoco. 'Continuiamo a scavare per trovare le tre persone che sono ancora disperse - ha affermato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio - il lavoro è complesso, tutti i solai si sono adagiati l'uno sull'altro e non ci sono spazi liberi. Abbiamo raggiunto e ispezionato le tre vetture nel garage, al piano zero, con esito negativo'' Restano sotto le macerie Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. Due giorni fa sono stati recuperati i corpi senza vita di Rosa Leone e della giovane Alessandra Frazzica che lavorava come commessa nel negozio cinese posto al piano inferiore. Il giorno precedente era stato estratto dalle macerie il cadavere dell'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'immobile. Intanto stamattina a Messina si terranno gli interrogatori dei tre indagati dalla Procura per il crollo della palazzina. Sono l'imprenditore Alessandro Panarello, 54 anni, l'imprenditore edile Pasquale D'Alì di 58 anni, e l'ingegnere Pietro Leone, di 72 anni. (ANSA).