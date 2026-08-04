(ANSA) - SASSARI, 04 AGO - Tragedia questo pomeriggio a Bono, in provincia di Sassari. A causa del crollo all'interno di una rimessa è morto un uomo di 41 anni, Luigi Solinas. In gravi condizioni il padre Giovanni Antonio, 81 anni, ricoverato all'ospedale di Nuoro. Ancora da accertare le cause dell'improvviso cedimento del muro nella casa di via Guido Rossa. Le condizioni dei due sono apparse subito gravissime. Sul posto anche l'elisoccorso per il trasporto del pensionato a Nuoro e sottoposto a massaggio cardiaco da parte dei sanitari del 118, ma per il figlio Luigi non c'è stato niente da fare. Primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Bono. (ANSA).