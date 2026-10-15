(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 11:30, in un cantiere edile situato in via Peter Anich a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa dieci metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di cinque persone coinvolte: due feriti versano in condizioni gravi, mentre altri tre hanno riportato lesioni di media entità. Imponente la macchina dei soccorsi attivata immediatamente dalla centrale di emergenza: sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1 e 3, le auto mediche e diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. I sanitari hanno trasportato tre dei feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Bolzano e due presso la struttura ospedaliera di Merano. I Vigili del fuoco sono rimasti sul posto per garantire la messa in sicurezza dell'intera area interessata dal crollo. (ANSA).