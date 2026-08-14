(ANSA) - LIVORNO, 14 AGO - Una donna di 56 anni è morta a Livorno in seguito al crollo del balcone di un'abitazione in via Bonomo. E' accaduto questo pomeriggio. Da quanto appreso la donna è deceduta all'ospedale dove era stata trasportata dai sanitari inviati dal 118. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco. Da quanto appreso la donna è precipitata a terra a seguito del crollo parziale del balcone, al terzo e ultimo piano di un palazzo, su cui si trovava. Nel cedimento il terrazzo ha sfondato anche il balcone sottostante. (ANSA).