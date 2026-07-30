(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Un edificio di due piani è crollato a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, ci sarebbe alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti. Almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite nel crollo della palazzina nel quartiere Pistunina di Messina. Sono stati portati in codice rosso da personale del 118 al Policlinico di Messina, dove è scattato il piano emergenza interno per l'elevato flusso di feriti. Sono stati richiamati medici di altri ospedali Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l'immediata attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte nel crollo della palazzina di contrada Pistunina. Sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, a disposizione per fornire assistenza alle famiglie interessate dall'emergenza. (ANSA).