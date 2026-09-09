(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 09 SET - Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo (Trapani) ha causato la morte della proprietaria che, al momento del cedimento, si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove, dopo alcune ore, è deceduta per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di tre famiglie trasferite in una struttura a carico del Comune. (ANSA).