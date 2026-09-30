(ANSA) - ROMA, 30 SET - Cresce la platea degli ascoltatori di podcast in Italia con l'intrattenimento che acquista sempre più spazio accanto all'informazione e all'approfondimento: è quanto emerge dalla ricerca NielsenIQ per Audible secondo cui nell'ultimo anno sono 18,5 milioni le persone che hanno ascoltato almeno un podcast, oltre 500 mila in più rispetto al 2025, pari a una crescita di circa il 3% su base annua. L'evoluzione del settore dei podcast negli ultimi anni è stata continua: dal 2018 a oggi, infatti, gli ascoltatori sono aumentati dell'80%, passando da 10,3 a 18,5 milioni. Podcast e audiolibri si confermano due formati molto apprezzati e nel 2026 circa 6 ascoltatori su 10 fruiscono di entrambi. Gli ascoltatori più assidui continuano a concentrarsi nelle fasce più giovani della popolazione. In particolare, i 25-34enni si confermano il pubblico più coinvolto, in modo bilanciato tra entrambi i generi ed equamente distribuiti nel paese, con una lieve maggioranza quest'anno di ascoltatori del Centro Italia. Sempre secondo quanto emerge dalla ricerca di NielsenIQ per Audible - società Amazon tra i maggiori player del settore - divulgata in occasione della Giornata Internazionale del Podcast in media nel 2026 gli italiani ascoltano podcast 5 volte al mese con la durata media di ogni sessione a 26,9 minuti. Il 37% dei genitori afferma che i propri figli ascoltano podcast e, nella maggior parte dei casi (45%), sono proprio i genitori a introdurli a questo formato, privilegiando contenuti educativi e racconti moderni. Insieme alla crescita del pubblico, nel 2026 aumenta anche la consapevolezza nella scelta dei contenuti. Tema (72%), genere (62%) e narratore (51%) si confermano i principali driver di ascolto mentre i social diventano il primo canale attraverso cui gli utenti scoprono nuovi podcast, davanti al passaparola e agli altri siti internet. Inoltre, la voglia di informarsi (43%) e approfondire (42%) resta la prima ragione che spinge all'ascolto di podcast, ma nel 2026 si fa strada anche la ricerca di intrattenimento (41%). I podcast di approfondimento (41%), seguiti da news e attualità (40%), inchieste e reportage (36%) e crime (35%) si confermano i generi preferiti dagli italiani. Cresce inoltre l'interesse verso contenuti che espandono universi narrativi già esistenti: un ascoltatore su cinque dichiara di essere interessato a prequel, sequel e spin-off di libri, film, serie TV, spettacoli teatrali o graphic novel, con una netta preferenza per le storie che continuano le avventure dei protagonisti (58%). La casa continua a rappresentare il luogo privilegiato per l'ascolto dei podcast (79%), seguita dagli spostamenti quotidiani (56%) e, in particolare, dai tragitti in automobile (35%). I momenti preferiti per ascoltare restano il rientro dal lavoro (38%), la sera prima di andare a dormire (36%) e il weekend (31%). La caratteristica dell'essere un formato adatto al multitasking è tra i principali vantaggi dell'ascolto di podcast per il 71% degli intervistati. Seguono la possibilità di selezionare gli argomenti di interesse (42%), la gratuità rispetto ad altri media (38%) e il fatto di rappresentare un mezzo che non affatica ulteriormente la vista (27%). Sul podio degli Audible original più ascoltati del 2026 al primo posto figura Restiamo Intelligenti di Paolo Borzacchiello seguito dall'adattamento audio di Io uccido di Giorgio Faletti, e Le grandi battaglie della Storia di Alessandro Barbero. (ANSA).