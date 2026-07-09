(ANSA) - MOSCA, 09 LUG - La situazione in Iran presenta "notevoli complicazioni" per Washington, ma la Russia spera che gli Usa riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori per il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Speriamo che, nonostante le notevoli complicazioni, gli americani riescano a risolvere la situazione riguardante l'Iran e che arrivi il momento di riprendere i loro sforzi anche sulla questione ucraina", ha sottolineato Peskov, citato dall'agenzia Interfax. (ANSA).