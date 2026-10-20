(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' "necessario" per gli Usa e la Russia "riprendere urgentemente il dialogo" sugli armamenti nucleari". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che, ieri, il presidente Usa Donald Trump ha detto di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e Xi Jinping a novembre per discutere di denuclearizzazione, a margine di un vertice dell'Apec in Cina. "Attualmente, siamo praticamente privi di una base giuridica in questo settore", ha sottolineato Peskov, citato dalla Tass. "Questo è estremamente pericoloso ed è necessario iniziare i negoziati", ha aggiunto. (ANSA).