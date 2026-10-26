(ANSA) - MOSCA, 26 OTT - La tregua umanitaria concordata tra Russia e Ucraina per la cittadina di Oleshky può "rappresentare un precedente" per altre iniziative simili. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Per motivi umanitari, assolutamente sì, soprattutto quando si tratta dell'intervento diretto, molto positivo e coordinato, della parte americana, dei negoziatori americani, e della First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump", ha risposto Peskov a una domanda in merito. (ANSA).