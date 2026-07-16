(ANSA) - MOSCA, 16 LUG - "Non ha molta importanza chi sia il ministro della Difesa" in Ucraina. L'importante è che "ci sia qualcuno che si assuma la responsabilità e prenda una decisione responsabile, che permetta di raggiungere una soluzione pacifica". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito al rimpasto di governo a Kiev, che ha portato anche al cambio del ministro della Difesa. "A Kiev - ha aggiunto il portavoce del presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax - è ben noto quali decisioni debbano essere prese. Per noi è importante che lì ci siano persone del genere". (ANSA).