(ANSA) - MOSCA, 09 SET - Nella loro conversazione di ieri, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno anche discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell'Apec, in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, affermando che esiste "la possibilità" di un tale incontro. In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, aveva detto che Putin e Xi aveva discusso di tale possibilità nel loro ultimo incontro, il 31 agosto a Bishkek. (ANSA).