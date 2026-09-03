(ANSA) - MOSCA, 03 SET - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "sta cercando di guadagnare punti" presso l'opinione pubblica tedesca con quelli che "a suo avviso sono passi quasi bruschi" contro la Russia, "ma lo fa in maniera estremamente goffa". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riprese dalla Tass. E questo perché, aggiunge Peskov, riferendosi all'attentato al gasdotto Nord Stream, "tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini". "Hanno forse chiuso anche un solo consolato ucraino sul territorio tedesco, alla luce del processo giudiziario in corso? No, non l'hanno fatto". (ANSA).