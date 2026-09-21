(ANSA) - MOSCA, 21 SET - La sconfitta della Cdu del cancelliere Friedrich Merz alle elezioni locali in Germania è conseguenza dell'aggravamento della situazione economica nel Paese, legata al rifiuto da parte dei vertici governativi delle economiche risorse energetiche russe. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Constatiamo che, in gran parte, il calo della competitività dell'economia tedesca è dovuto al fatto che la Germania ha smesso di acquistare il gas russo a basso costo e ha iniziato ad acquistare gas molto più costoso, a volte anche diverse volte più caro, sul mercato da altri Paesi, in particolare dagli Usa", ha affermato Peskov. (ANSA).