(ANSA) - MOSCA, 12 SET - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del G20 di Miami è "impossibile": lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: "C'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca". (ANSA).