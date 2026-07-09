(ANSA) - MOSCA, 09 LUG - Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di voler fornire a Kiev una licenza per produrre i Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Usa, "a differenza degli europei", vogliono contribuire alla pace. "Per quanto riguarda i Patriot, sì, è un fatto evidente che gli Stati Uniti continuano a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, lo sappiamo", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax. "Ma allo stesso tempo c'è una certa duplicità nella posizione degli Stati Uniti, che a differenza degli europei, mantengono il desiderio di contribuire a un processo di pace", ha aggiunto. (ANSA).