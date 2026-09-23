(ANSA) - MOSCA, 23 SET - "Al momento, non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace" con l'Ucraina, anche se la Russia "rimane aperta a tali negoziati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'appello dei presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, a un cessate il fuoco nel settore energetico. "È in corso una crescente militarizzazione dell'Ucraina - ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax -. Gli Stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti. Il regime di Kiev continua la sua attività, che è in gran parte terroristica". (ANSA).