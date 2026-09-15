(ANSA) - MOSCA, 15 SET - La Russia potrà tornare ad esportare in futuro gas verso l'Europa occidentale "se queste forniture saranno vantaggiose, innanzitutto, e se sarà possibile riservare i volumi di gas necessari, poiché molti volumi sono già stati dirottati verso destinazioni alternative". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, rispondendo al ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini, che ieri aveva affermato che l'Italia potrà "assolutamente" tornare a importare gas russo dopo la fine del conflitto ucraino. (ANSA).