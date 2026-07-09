(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un creator digitale che ha evaso il fisco per 700 mila euro. I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web, tra cui OnlyFans e Fansly. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Muggia nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa. Il creator, residente a Trieste, contava oltre 100 mila follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. Monetizzava la sua popolarità tramite abbonamenti mensili, vendita di contenuti personalizzati e mance digitali nelle chat private. Le attività erano svolte in modo abituale e in totale anonimato tributario. Oltre ai 700 mila euro che sono stati occultati all'amministrazione finanziaria, il creator non ha inoltre ottemperato al pagamento di 60 mila euro della cosiddetta "tassa etica", un'addizionale del 25% sugli introiti dell'intrattenimento per adulti. Parte degli incassi non dichiarati è transitata tramite rapporti finanziari esteri. (ANSA).