(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "I ragazzi hanno vissuto questa terribile esperienza: erano nelle vicinanze del luogo della strage ma per fortuna sono stati aiutati dalle forze dell'ordine e dalla nostra ambasciata che è intervenuta e che li ha messi in sicurezza. Stanno tutti bene, solo che è stato chiuso l'aeroporto per una questione di sicurezza nazionale e rientreranno domani mattina". A raccontarlo è la mamma di uno degli studenti del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale che si è trovato in piazza a Cracovia al momento della sparatoria. La donna ha riferito che anche i tre insegnanti che accompagnavano il gruppo si sono molto spaventati "hanno vissuto momenti terribili ma sono stati di grande aiuto e sono riusciti a tranquillizzare il gruppo e a recuperarli: ognuno, al momento della sparatoria, si era riparato, infatti, nei luoghi più vicini, negozi, bar". Le due classi sono state riportate in hotel e domani partiranno per l'Italia. (ANSA).