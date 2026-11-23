(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il 31 gennaio 2020 l'Italia dichiara lo stato di emergenza. Siamo il primo paese al mondo che recepisce subito la dichiarazione di emergenza del giorno prima dell'OMS, il primo paese insieme agli Stati Uniti. Quello che voglio dire è che un Presidente del Consiglio quando dice siamo prontissimi, e qui guardi la devo invitare nonostante il suo tono garbato, la prego, non ripeta più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire. Non faccia speculazioni di basso conio a questo livello. Ma come si permette di dire che ho rassicurato gli italiani per mandarli a morire?". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte nel corso della sua audizione in Commissione Covid, rispondendo al capogruppo della Camera FdI Galeazzo Bignami che aveva ricordato un suo intervento a Otto e mezzo in cui Conte diceva che l'Italia era "prontissima" ad affrontare il virus. "Vedete, e qui non è polemica. Il 29 febbraio la leader del suo partito, Giorgia Meloni, gira un video davanti al Colosseo dove dice venite qui in Italia perché 'l'Italia non è paralizzata con le persone barricate. Venite, non abbiate paura, come noi italiani non abbiamo paura di girare su tutto il territorio, così troverete un'Italia sana e felice'. E lo dice un mese dopo l'introduzione dello Stato di emergenza". (ANSA).