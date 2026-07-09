(ANSA) - POLIGNANO A MARE, 09 LUG - "Fa sempre piacere quando parlano di te per una posizione importante come fare il sindaco di Milano però non è che nessuno sia mai venuto da me a fare una proposta concreta. Poi se verranno ci penserò però sinceramente mi sembra difficile fare una cosa di questo genere. Mai dire mai nella vita, ma è improbabile". Lo dice all'ANSA l'economista Carlo Cottarelli protagonista di un incontro sul suo libro 'L'economia facile. Risposte semplici per capire il mondo' a Il libro possibile, il festival, sostenuto da Pirelli, in corso a Polignano a Mare. L'attirerebbe comunque la proposta? "Non si può parlare in astratto, dipende a fare cosa. E' un po' quello che ho sempre detto, quando io ho fatto il commissario per la revisione della spesa pubblicca ne abbiamo discusso; anche quando per quattro giorni ho fatto il presidente del Consiglio incaricato, ero stato in grado di fare una cosa ben precisa, di portare il Paese a nuove elezioni nel caso non si fosse formato il governo tecnico". L'economista ha appena presentato con la fondazione Einaudi la campagna "Quanto mi costa?": una raccolta di firme online a sostegno del disegno di legge "Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti", che era stato presentato proprio da Cottarelli. C'è molto populismo nella politica italiana? "E' un po' una tendenza in tutto il mondo, negli Stati Uniti, nel Regno Unito... Il problema è che il mondo è diventato molto più complicato e le persone si sentono minacciate dal cambiamento. Arrivano merci dalla Cina che prima non arrivavano. Arrivano persone da altri Paesi che prima non arrivavano e il cambiamento porta alla paura e a cercare delle soluzioni semplici". Comunque "c'è un elemento di verità in questa paura, il cambiamento evidente è stato molto rapido, senz'altro troppo rapido negli ultimi trent'anni. Però bisogna cercare di ragionare su questi problemi piuttosto che rispondere soltanto con la pancia". (ANSA).