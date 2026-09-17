(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - "In questo periodo di incertezza e di sfide, caratterizzato da nuove e sorprendenti questioni geopolitiche in tutto il mondo, molte persone guardano all'Unione Europea come a un partner affidabile e prevedibile. E questo è ancora più vero, soprattutto per quanto riguarda il Canada, perché, pur non essendo il nostro vicino più prossimo, è un alleato per molti Stati membri. È un partner che condivide i nostri stessi valori e, di fatto, entrambi abbiamo avuto un'ottima esperienza con il nostro accordo commerciale". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in occasione del suo 'Tour delle capitali' al termine dell'incontro con il Taoiseach irlandese Micheal Martin. "Il Canada vuole intensificare la collaborazione con noi, - ha aggiunto costa - e noi vogliamo intensificare la collaborazione con il Canada. Ritengo che possiamo costruire con il Canada il rapporto più stretto possibile. Attendo con grande entusiasmo il prossimo vertice Ue-Canada, previsto per la fine di quest'anno, perché sarà un momento molto importante". (ANSA).