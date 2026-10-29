(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - "Le relazioni tra l'Europa e il Canada non hanno bisogno della mediazione degli Stati Uniti. Abbiamo un rapporto diretto tra l'Europa e il Canada. E, certo, il Canada vuole sicuramente avere buoni rapporti con gli Stati Uniti, proprio come noi vogliamo avere buoni rapporti con gli Usa. Ma il nostro rapporto con il Canada non ha nulla a che vedere con questo: è un rapporto unico, basato su valori, interessi e una visione comune del mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, intervistato dopo il suo intervento sul palco del 'Conseil des relations internationales' di Montreal in occasione del vertice Ue-Canada. (ANSA).