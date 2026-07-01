(ANSA) - DUBLINO, 01 LUG - "Noi siamo pienamente impegnati ad avere rapporti buoni con gli Usa, per dare alle loro aziende una prevedibilità. E oggi entra in vigore il nostro accordo sui dazi, ed è una buona notizia. All'Ue non piacciono le tariffe ma un rapporto commerciale stabile". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'attacco di Donald Trump sulla digital tax. "Allo stesso tempo, Usa e Ue sono entità sovrane. Gli Stati Uniti hanno da poco celebrato la loro indipendenza, ma lo sono anche i 27 Paesi membri dell'Ue", ha aggiunto. (ANSA).