(ANSA) - TORINO, 16 LUG - "Non è un caso che oggi stia succedendo questo, perché quando si lavora tutti nella stessa direzione e si mettono in campo le eccellenze si vince. E questo non è un traguardo, ma una tappa". A dirlo Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, oggi a Torino, nella sede di Thales Alenia Space Italia dove due degli astronauti della missione Artemis II consegnano un riconoscimento al team italiano che ha partecipato alla costruzione del veicolo Orion. "È una tappa - spiega - perché il prossimo sarà Artemis III e anche quella è di nuovo una tappa. Il traguardo è lontanissimo e molto probabilmente è Marte, quindi stiamo parlando di decenni di sviluppi tecnologici, di presenza italiana, di collaborazione internazionale, perché le grandi imprese si fanno solo in collaborazione. E io penso - conclude - che sia anche un segnale importante per i giovani che hanno delle opportunità in futuro importanti di alto livello". (ANSA).