(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur sono le tre destinazioni più desiderate per trascorrere, quest'estate, un periodo di vacanza in montagna. Almeno secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. La meta veneta scala due posizioni e agguanta la vetta con 2.717 voti seguita dalla trentina Madonna di Campiglio a 2.493 voti e dalla valdostana Courmayeur a 2.105 voti. Al quarto posto la lombarda Livigno che con 1.951 voti perde tre posizioni rispetto allo scorso anno, seguita dalla valdostana BreuilCervinia con 1.636 voti e ben cinque posizioni conquistate, dalla lombarda Ponte di Legno con 1.429 voti e una posizione conquistata e dalla altoatesina San Candido, nuova in classifica con 1.375 voti. Si tratta della destinazione new entry nelle top 20 che conquista la migliore posizione. Stabile in ottava posizione la lombarda Bormio con 1.345 voti, seguita a sua volta dall'abruzzese Roccaraso che con 1.340 voti perde tre posizioni; al contrario, la piemontese Sestriere conquista ben otto posizioni con i suoi 1.300 voti. "Di certo - afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'osservatorio - è interessante notare il sempre maggiore interesse degli Italiani verso le cosiddette 'destinazioni minori' che, in realtà, non sono per nulla minori perché conquistano specifiche classifiche. Risulta così che Sauris è considerata la destinazione più "rilassante e tranquilla", mentre Moso in Passiria quella più "green e sostenibile". È, invece, Cortina d'Ampezzo a vincere la classifica come la più trendy e anche la più lussuosa, mentre Madonna di Campiglio è indicata come quella più giovanile e divertente. Invece è Ortisei la destinazione montana più adatta ad ospitare "famiglie con bambini", mentre quella con il miglior rapporto prezzo/qualità è Roccaraso. Tra gli ambiti regionali, per l'offerta "montagna estiva" vince il Trentino, seguito dall'Alto Adige e dal Veneto". (ANSA).