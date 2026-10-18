(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Il gip del tribunale per i minorenni di Torino si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto dei tre giovani fermati venerdì durante il corteo studentesco nel centro della città. L'udienza si è svolta questa mattina e la decisione è attesa nelle prossime ore. I tre erano stati arrestati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e denunciati per porto di oggetti atti a offendere. Due erano stati trovati in possesso di spray urticanti e uno di pietre. Durante la manifestazione si erano verificati disordini in piazza Castello, davanti alla Prefettura, con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. I tre restano nel carcere minorile del Ferrante Aporti, in attesa della decisione del gip. Resta intanto in carcere anche il diciassettenne arrestato giovedì mattina durante il tentativo di occupare l'istituto Bosso-Monti, dove si erano verificati danneggiamenti. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato. (ANSA).