(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Controlli delle forze dell'ordine da questa mattina nelle vie del centro di Torino, in particolare nei confronti di giovani, in vista della manifestazione contro il riarmo in programma nel pomeriggio. Vengono chiesti documenti e vengono controllati gli zaini. Il corteo è organizzato dal coordinamento Torino contro il riarmo, che vede tra i principali promotori gli autonomi del centro sociale Askatasuna. Intanto gli organizzatori hanno confermato sui social l'appuntamento alle 15 in piazza Castello. Non sono previsti concentramenti davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino, come inizialmente annunciato. Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Arbarello, mentre a Borgo Dora si ritroveranno gli attivisti del movimento No Data Center, vicini all'area anarchica. Anche questi gruppi, a quanto si apprende, dovrebbero poi convergere in piazza Castello, da dove partirà la manifestazione. (ANSA).