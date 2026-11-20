(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Una bandiera dello Stato di Israele imbrattata di nero, con la scritta "Nazi", viene portata da alcuni manifestanti in testa al corteo contro la guerra e il carovita che sta percorrendo via Po, a Torino. La manifestazione è partita da piazza Castello su iniziativa del coordinamento Torino è Contro il Riarmo. Sul vessillo, tenuto aperto da tre persone, la scritta nera attraversa la stella di David. Alla manifestazione, alla quale partecipano circa un migliaio di persone, sventolano anche bandiere della Palestina e tricolori italiani. (ANSA).