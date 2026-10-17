(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Una fitta sassaiola è partita in direzione della Polizia in via Broletto, in centro a Milano, all'altezza di via San Tomaso dove si è bloccato il corteo di Italia in piazza a cui partecipano oltre cinquemila manifestanti. La polizia in tenuta antisommossa ha messo in atto alcune di alleggerimento. Danneggiate pensiline atm le vetrate ai primi piani di alcuni palazzi storici. Sono state lanciate alcune bombe carta e fuochi pirotecnici. Un agente in borghese ferito alla testa è stato deriso in coro mentre veniva soccorso. Qualche manifestante è stato ferito. Alcuni ragazzi sono stati fermati ed identificati. (ANSA).