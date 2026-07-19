(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - La questura di Genova ha attivato i servizi di prevenzione e vigilanza in occasione delle manifestazioni previste per i 25 anni del G8 di Genova. La questora Silvia Burdese ha disposto, dopo i tavoli tecnici, i servizi di monitoraggio sugli arrivi dei manifestanti da fuori provincia e le vigilanze e presidi sugli obiettivi sensibili. Nel pomeriggio è previsto il corteo nazionale antagonista Nessun Rimorso, con partenza da piazza Alimonda e arrivo a piazza De Ferrari e pre-corteo con partenza dalla scuola Diaz e arrivo a piazza Alimonda. Domani è fissato il presidio Per non dimentiCarlo, in piazza Alimonda. Infine, il 21 ci sarà la fiaccolata da piazza Tomasseo fino alla scuola Diaz. (ANSA).