(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Sette denunciati e 369 soggetti identificati. È il bilancio delle attività di polizia su quanto avvenuto ieri a margine delle manifestazioni in forma di corteo non preavvisate. Alle persone denunciate sono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento in luogo pubblico, porto di oggetti atti ad offendere e blocco stradale. La posizione di tutti i soggetti identificati è al vaglio degli uffici della Questura di Roma ai fini dell'accertamento delle responsabilità penali e amministrative in relazione alle condotte poste in essere. Sono oggetto di valutazione anche eventuali contestazioni amministrative per l'interruzione della circolazione viaria e tranviaria avvenuta nella zona di viale Aventino, dove un gruppo di manifestanti si è seduto a terra con l'obiettivo di rallentare o impedire le identificazioni da parte delle forze dell'ordine. Tra gli identificati, molti risultano provenire da altre città. La Divisione Anticrimine della Questura ha già avviato l'istruttoria utile all'adozione di eventuali fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Roma. (ANSA).