(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - La Corte di giustizia dell'Ue ha dato un sostanziale via libera alla legge spagnola di amnistia per gli indipendentisti catalani, applicabile anche a Carles Puigdemont, principale leader del tentativo secessionista del 2017. La decisione riguarda la norma approvata nel 2024 dal governo di Pedro Sánchez dopo l'accordo con Junts che gli consentì di ottenere i voti necessari per l'investitura. La Corte Ue afferma che il diritto Ue non è in contrasto con la norma spagnola, comprese la cancellazione delle responsabilità contabili e l'amnistia per alcuni reati di terrorismo. Spetta però ai giudici nazionali applicarla nei singoli casi. (ANSA).