(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - I voti per corrispondenza possono arrivare anche dopo l'Election Day. Lo ha stabilito la Corte Suprema Usa che era stata chiamata a chiarire se gli Stati possono conteggiare le schede spedite tempestivamente ma pervenute il giorno dopo l'election day. La decisione arriva mentre Donald Trump si sta battendo contro il voto via mail. La decisione è stata presa con 5 voti a favore e 4 contrari. "Le norme relative al giorno delle elezioni non stabiliscono un termine ultimo per la ricezione delle schede", ha detto la giudice Amy Comey Barrett. (ANSA).