(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - La Corte Suprema americana ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Il massimo tribunale americano ha confermato le leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive scolastiche e universitarie femminili, segnando un'importante vittoria per l'amministrazione Trump. La decisione consente all'Idaho, alla West Virginia e a oltre venti altri Stati a guida repubblicana di applicare misure che impongono agli studenti di gareggiare nelle squadre delle scuole pubbliche e delle università in base al sesso di nascita, anziché alla propria identità di genere. (ANSA).