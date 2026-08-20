(ANSA) - TEL AVIV, 20 AGO - La Corte suprema israeliana ha annullato all'unanimità la decisione del governo di chiudere la radio dell'esercito, Army Radio. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo i giudici, infatti, la decisione è stata presa "sulla base di una considerazione estranea e illegittima. La sentenza è stata redatta dal giudice Yechiel Kasher che, nella conclusione della sentenza, ha sottolineato: "Non si può accettare che un'autorità pubblica decida che, poiché le parole di un conduttore non sono di suo gradimento, debba 'chiudergli il microfono'". (ANSA).